Prenotazione del vaccino anti Covid-19, ad Agrigento un servizio gratuito di supporto

Il Comune di Agrigento ha istituito un numero di assistenza per quanti vogliono fare i vaccini ma non hanno i mezzi tecnici o la conoscenza per accedere ai sistemi telematici dell’Asp. Per volontà del sindaco ,Franco Miccichè , è stato istituito un servizio telefonico al quale gli utenti interessati possono rivolgersi telefonando ai numeri 0922/590286 oppure – 0922/20207 declinando le proprie generalità, il codice fiscale, la tesserà sanitaria, il medico curante e naturalmente l’indirizzo. Il servizio funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. “L’impiegato del Comune – spiegano da palazzo dei Giganti- aiuterà gli ultra ottantenni a effettuare la prenotazione on line per andare a fare il vaccino e la polizia municipale gli porterà a casa le prenotazioni con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui deve presentarsi.”