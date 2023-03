Premio “Sikelos” all’agrigentino Riccardo Cacicia

Il premio per personaggi ed eccellenze Siciliane, per il comune di Agrigento, è stato consegnato a Catania, nel palazzo di città, a Riccardo Cacicia per il contributo dato, assieme al suo gruppo “Città di Agrigento”, alla conservazione delle tradizioni folkloriche e della cultura popolare locale.

“Ricevere un premio- ha dichiarato Riccardo Cacicia – ci riempie sempre di gioia ma riceverlo in una provincia diversa da quella dove tu risiedi lo è ancora di più. Ancora maggiore e la mia gioia per averlo ricevuto con una motivazione: Per aver dato lustro, con le proprie attività personali e professionali, alla terra di Sicilia”.