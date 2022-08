Marco Savatteri direttore artistico del Premio Sicilia Eccellente Lascari 2022

Grande spettacolo ieri sera a Lascari per il Premio Sicilia Eccellente, giunto alla la XXIII edizione, voluto fortemente dal Comune di Lascari, sulla linea di un format già ben avviato dalla direzione precedente.

Il regista Marco Savatteri, nominato Direttore Artistico della manifestazione, è salito sul palco definendosi un “PresentAutore” insieme al fratello Fausto Savatteri, l’ideatore e direttore artistico del rinomato Festivalle; i due fratelli hanno stravolto il protocollo delle usuali premiazioni creando un vero e proprio spettacolo, raccontando e interpretando una storia, introdotta dalla bravissima Ilaria Conte e poi condotta dalla poliedrica “PresentAttrice” Giulia Tarantino insieme a un finto “Fonico e assistente di palco”: l’Attore straordinario Davide Incandela. Uno spettacolo con momenti alti, colti e intensi, ma anche performance di intrattenimento e svago.

I premiati, eccellenze siciliane esempio per la nostra Terra, sono diventati protagonisti ( inconsapevoli) di un copione teatrale ricco di sorprese ed effetti di scena, gag, momenti emozionali e spettacolari, intrecciando musiche, danze, canti e flashmob.

Tutta la scalinata di Piazza del popolo di Lascari è diventata un palcoscenico, per una serata mozzafiato di due ore di spettacolo e forti messaggi lanciati al pubblico sul senso dell’Arte coltivata in Sicilia.

L’esempio lampante è diventato il simbolo del Premio scelto. Dichiara il regista Savatteri:

“Ho scelto come premio un trofeo vivente: una pianta molto particolare con un significato metaforico. La Pianta scelta appartiene alla categoria dei Cactus: si chiama Mirtillo Cactus Crestata.

Posta su un vaso di terracotta realizzato e decorato a mano, la pianta ha la forma di una scultura di arte contemporanea, e sembra un vero e proprio trofeo: esso è la metafora di un’Arte di cui prendersi cura; un premio che cresce insieme all’Artista.

Ma perché proprio una pianta grassa?

Perché la Pianta grassa dimostra grande capacità di resistenza per sopravvivere in luoghi ostili ed estremi… come la Sicilia; terra bellissima ma assetata.

Una pianta grassa mette le spine e resiste come fanno gli Artisti in un terreno talvolta poco fertile, difficile.

Il trofeo vivente è la metafora di ogni Artista siciliano che sa di dover trasformare l’impossibile in possibile pur di fare Arte nella propria Terra. Una sfida difficile ma talvolta vinta e dunque meritevole di un riconoscimento; un invito a proteggere la propria Arte e rendere fertile il terreno intorno, a prendersi cura di se stessi e di un trofeo sempre in crescita e pertanto ricco di esperienze, storie e valori”.

“Ringrazio” – conclude Savatteri – “ il Direttivo Organizzativo e il Dott. Alfredo Lo Faro e per avermi dato fiducia e per avermi insegnato l’amore per Lascari, piena di gente genuina. Ringrazio il Comune di Lascari per aver sostenuto un evento che serve alla meritocrazia dell’arte.

Soddisfatti il Sindaco Franco Schittino e tutta la Giunta Comunale: “Lascari ancora una volta al centro della bellezza e dell’Arte con un’edizione che non dimenticheremo, grazie ad artisti straordinari”.

I premiati sono stati:

Chris Clun: Youtuber – Creator digitale. Ernesto Marciante: Cantautore. Ginevra Gilli: Arpista, Cantante.

I Tamuna – Gruppo musicale. Federica Mosa: Violinista.

Sergio Calì: Compositore.

Carlo Butera: Ideatore Festival Raduno Mediterraneo Jazz Manouche. Tindaro Granata: Attore, Direttore del Teatro antico di Tindari

Dario Battaglia: Attore.

Dario Veca: Attore.

Per la formazione e la diffusioni di arte in Sicilia:

Accademia Pas: Premio a Marzia Molinelli per la formazione e diffusione del del Musical in Sicilia.

Flamenco Libero: Premio a Giulia Compagno.

I Tammura di Girgenti: Premio a Biagio Licata per la diffusione della

tradizione di San Calogero.

Hanno scandito la manifestazione con performance di ogni tipo gli artisti di Savatteri production, Casa del Musical e Pas di Palermo.

Le scene (un palco giardino di piante grasse) sono state curate da Sabrina Agosta, Carmelo Amoroso e Daniele Pinzone.

Ospiti speciali dell’evento l’artista poliedrico Gabriel Glorioso, con un intervento sulla scommessa dell’industria creativa in Sicilia, il ballerino Giovanni Geraci con la sua squadra di danzatori Hip Hop e il performer Turi Scandura, con gli strumenti musicali da lui costruiti e uno spettacolo di fuoco.