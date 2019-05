Premio Racalmare Sciascia, ecco i finalisti

Un’edizione nel “segno della letteratura isolana”, così il Presidente della Giuria del Premio Letterario ” Sciascia – Racalmare”, Salvatore Ferlita, annuncia la terna degli scrittori finalisti dell’edizione 2019 del Premio.

Sono Evelina Santangelo, con il libro “Da un altro mondo”, Einaudi; Cristina Cassar Scalia, con “Sabbia nera”, Einaudi; Roberto Alajmo, con “L’estate del ‘78”, Sellerio. Un premio speciale, alla luce del trentennale della morte di Sciascia, verrà assegnato a Salvatore Silvano Nigro per “La funesta docilità”, Sellerio).

“Dopo l’edizione speciale dello scorso anno, che ha visto protagonista del premio la casa editrice Sellerio per i quarant’anni dell’Affaire Moro – spiega Salvatore Ferlita – quest’anno il Racalmare riparte a pieno regime nel segno della letteratura isolana: si tratta di una terna di sfondamento, selezionata dalla giuria tecnica con grande intelligenza critica.

Sellerio torna alla ribalta, non solo con Alajmo ma anche con “La funesta docilità” di Salvatore Silvano Nigro, premio speciale di questa edizione anche per rimarcare il trentennale della morte di Sciascia, visto che il saggio in questione porta genialmente a compimento una intuizione del grande Racalmutese. Il marchio Einaudi compare due volte: ma si tratta di due scrittrici che afferiscono a progetti editoriali molto diversi. I libri dei tre autori finalisti passeranno al setaccio della giuria popolare e poi di quella tecnica: la sera del primo settembre, dopo lo scrutinio dei voti, verrà attribuito il riconoscimento finale”.

La giuria che ha scelto la terna dei finalisti è composta da: Giuseppe Airò, Anna Maria Apa, Mimmo Butera, Linda Criminisi, Dina Cutaia, Alessandra Marsala, Francesco Pillitteri, Accursia Vitello, Giovanna Zaffuto, Daniela Spalanca e Giovanni Taglialavoro. Segretaria Mariangela Terrana.

“A loro tutti, al presidente Salvatore Ferlita – dichiara il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza – va il mio sentito riconoscimento, unitamente a quello dell’Assessore alla Cultura Anna Todaro e di tutta l’Amministrazione, per l’appassionato impegno che hanno profuso. La scelta degli scrittori, fatta come sottolineato dal presidente Ferlita, con “intelligenza critica”, preannuncia ancora una volta un’edizione di altissimo livello culturale del premio “Sciascia – Racalmare”, che occupa da sempre un posto prestigioso tra i più importanti premi letterari italiani”.

La cerimonia di consegna del premio, come già annunciato, avrà luogo il primo settembre alle 21 in piazza Municipio a Grotte. Il 31 agosto, alla stessa ora e nello stesso luogo, l’incontro con gli scrittori finalisti che converseranno con Salvatore Ferlita. Ma in cantiere vi sono anche altre iniziative collaterali che saranno successivamente comunicate.