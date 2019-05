Gibilaro: “Firetto a casa tua permetteresti una simile potatura delle palme?”

Il consigliere comunale di Agrigento, Gerlando Gibilaro, allegando anche una foto, punta il dito contro le modalità con cui sono in corso i lavori di potatura delle palme al lungomare “Falcone e Borsellino” a San Leone. Gibilaro ha presentato in proposito un’interrogazione consiliare e, tra l’altro, scrive: “Chiedo in modo chiaro e conciso di conoscere la procedura amministrativa e il metodo seguiti dall’amministrazione comunale. Chiedo altresì al sindaco Firetto se lui permetterebbe una simile potatura nelle sue proprietà. Certo della mancata risposta, così come avviene ormai da anni, colgo l’occasione per augurare un proficuo e sereno lavoro”.

“PER FAVORE CHE QUALCUNO FERMI SUBITO QUESTO SCEMPIO. IO SONO FUORI SEDE E NON POSSO ANDARE. STANNO UCCIDENDO …

Di