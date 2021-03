“Premio Progresso Economico nell’era digitale”, riconoscimento per l’81enne Michele Scopelliti

Cerimonia di consegna questa mattina del “Premio Progresso Economico nell’era digitale”, promosso dalla Camera di commercio di Agrigento. “La Camera – sottolinea il commissario straordinario dell’Ente Giuseppe Termine – allo scopo di sostenere lo sviluppo economico del territorio e valorizzare l’impegno degli imprenditori locali, ha indetto per l’anno 2021 il Premio, anche se l’emergenza del Covid-19 e la sfida digitale hanno accelerato alcuni cambiamenti nell’organizzazione dell’evento che si propone di rappresentare, anche in questo difficile momento, un segno di speranza per il futuro e un attestato di riconoscenza per le imprese del territorio. Il premio – aggiunge il commissario – che gode del Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, consiste nell’assegnazione di uno speciale segno di benemerenza destinato alle aziende che si sono particolarmente distinte sia sul versante dell’innovazione in campo digitale, che della tradizione, del valore sociale, dell’internazionalizzazione e della competitività rispetto alle attuali dinamiche di mercato”. Nel corso della cerimonia insignito Cavaliere per la “fedeltà al lavoro nell’era digitale”, l’81enne Michele Scopelliti (nella foto) barbiere ancora in attività dopo 75 anni, iscritto da più di 60 alla camera di commercio. Una vita dedita alla famiglia, appassionato di motori e soprattutto di Ferrari, Scopelliti nell’aprile del 1961 apre il suo salone di barbiere in via Pirandello , ad Agrigento. Le altre aziende che hanno ottenuto il riconoscimento sono: Eliografia Patti; Gaetano Sciacca; S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici s.r.l.; Parlapiano Fruit s.r.l.; Oleificio del Gattopardo di Gristina Giuseppe e Calogero e C. s.n.c.