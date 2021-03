Astrazeneca. Vaccinazioni extra anche al palacongressi di Agrigento

Una due giorni “straordinaria” di vaccinazione è prevista per le giornate di oggi, sabato 20 marzo, e domani, domenica 21, anche al centro del palacongressi di Agrigento. Tutti i cittadini aventi diritto al vaccino Astrazeneca, persone senza patologie gravi o altre “fragilità”, potranno presentarsi direttamente senza prenotazione nella fascia oraria 18.00 – 22.00 per ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino Astrazeneca.L’iniziativa voluta dall’Assessorato regionale alla Salute per accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione, è rivolta alle categorie previste dal piano vaccinale: 70-79 anni, Forze dell’Ordine, personale scolastico e universitario, Forze Armate e di Polizia e del soccorso pubblico, familiari conviventi di soggetti con determinate patologie previste dal piano vaccini nazionale corredati di autocertificazione attestante il proprio status di familiare. La disponibilità vale anche per le persone che erano già prenotate in qualunque giornata successiva ad oggi, che potranno ricevere la somministrazione in anticipo rispetto al loro turno. Nel caso in cui il cittadino, prenotato in altra giornata, sia vaccinato oggi o domani, sarà invitato ad annullare la prenotazione sul portale o al numero verde così da liberare il posto ad un’altra persona e velocizzare il sistema.