Domenica 2 agosto 2026, a partire dalle ore 21, in Piazza Umberto I a Grotte si terrà la XXIII edizione del Premio “Nino Martoglio”. L’iniziativa, ideata e diretta da Aristotele Cuffaro, è organizzata in collaborazione con il Comune di Grotte, l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e la Fidapa – BPW Italy. Nato per valorizzare le eccellenze legate alla cultura, al teatro, al cinema e all’arte in Sicilia nel nome del celebre regista e commediografo, il Premio “Martoglio” assegna quest’anno tre riconoscimenti speciali a personalità che si sono distinte nei rispettivi settori professionali.

Alla riuscita e all’organizzazione dell’iniziativa collaborano attivamente la giornalista Maria Lombardo, storica firma delle pagine culturali e di critica cinematografica per il quotidiano La Sicilia, e la giornalista Eliana Lo Castro Napoli, saggista e critico cinematografico, impegnata nella divulgazione del patrimonio filmico e nella giuria dei premi di settore.

I riconoscimenti speciali di questa edizione sono destinati a tre volti del cinema, del teatro e della musica. Domenico Ciaramitaro riceverà il Premio Speciale “Francesco Pillitteri”. Attore cinematografico e teatrale di solida formazione, Ciaramitaro ha consolidato la propria carriera alternando ruoli drammatici a interpretazioni d’autore. Tra i suoi ultimi successi si segnalano le interpretazioni in produzioni televisive e cinematografiche legate alla valorizzazione delle storie del Mezzogiorno. Ha ricevuto ampi consensi di critica per la sua capacità espressiva e per l’intensità drammatica dimostrata nelle recenti tournée teatrali nazionali.

A Ilaria Mongiovì andrà il Premio Speciale per meriti artistico-musicali. Cantante e attrice di origini agrigentine, Mongiovì ha ottenuto una grandissima popolarità nazionale grazie alla vittoria nel programma televisivo “Tale e Quale Show” su Rai 1. Tra i suoi successi più rilevanti spicca il ruolo di Esmeralda nel celebre musical “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, interpretazione che le è valsa il plauso unanime del pubblico nei maggiori teatri italiani e prestigiosi riconoscimenti nel mondo del teatro musicale.

Il Premio Speciale “Gregorio Napoli” – intitolato al compianto critico cinematografico – verrà consegnato ad Aurora Quattrocchi. Icona del cinema e del teatro siciliano e nazionale, l’attrice vanta una carriera cinquantennale costellata di successi con registi del calibro di Marco Crialese, Marco Tullio Giordana ed Emma Dante. Tra i suoi ultimi prestigiosi traguardi si ricorda la candidatura ai Nastri d’Argento come miglior attrice non protagonista e il successo internazionale ottenuto con la pellicola “Nostalgia” di Mario Martone, presentata al Festival di Cannes, dove la sua interpretazione ha commosso la critica internazionale.

La moderazione e la presentazione sul palco sono affidate al giornalista Ivan Scinardo. Il conduttore vanta una lunga carriera nella televisione e nella carta stampata, oltre a ricoprire il ruolo di direttore della sede siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia (Scuola Nazionale di Cinema); la sua attività professionale si divide tra la divulgazione cinematografica, la saggistica e la conduzione di incontri culturali di rilievo regionale e nazionale.

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