Premio “mimosa d’oro”: la consegna dei riconoscimenti ai piedi del tempio di Giunone

Il magnifico e unico scenario del Teatro allestito ai piedi del Tempio di Giunone presso la Valle dei Templi di Agrigento, ha fatto da splendida cornice alla cerimonia di consegna del “Premio Mimosa d’oro” giunto alla XXX edizione, promosso dal Centro artistico culturale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

A ricevere il prestigioso riconoscimento, quest’anno doppio considerato che lo scorso anno la manifestazione non si è svolta a causa dell’emergenza covid-19, Olivia Sellerio, cantautrice,interpretate e cantate dei brani originali nella serie televisiva “Il commissario Montalbano” e “Il giovane Montalbano e Rossella Miccio, da oltre 20 anni impegnata con Emergencyl’Associazione fondata nel 1994 dal compianto Gino Strada, di cui dal 2017 ne è presidente,

Olivia Sellerio è stata premiata dalla presidente Lina UrsoGucciardino, dal Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e dal sindaco di Favara Giuseppe Bennica. Ecco la motivazione del Premio: “Per la sua capacità di reinterpretare la sicilianità: per l’innovativa opera di ricerca e sintesi di suoni, musiche e parole, in grado di coniugare le profonde radici della millenaria tradizione musicale e poetica, popolare o colta di Sicilia, ad atmosfere e sonorità di altri modi e mondi, lasciando che il melòs dell’isola travalichi i confini e riviva in una forma canzone moderna. Non ultimo, per il grande successo come autrice e interprete delle storie d’amore e del migrare, di donne e di coraggio, di verità distorte e oltraggio, di denuncia, di accoglienza che la sua voce conta e canta nelle canzoni originali nella colonna sonora delle serie “Il giovane Montalbano” e “Il commissario Montalbano” .

In collegamento video la presidente di Emergency Rossella Miccio, impossibilità a presenziare alla cerimonia di consegna per le concomitanti esequie del fondatore di Emergency Gino Strada morto lo scorso 13 agosto a Rouen in Francia. La Miccio ha ricordato Gino Strada e dedicato il premio a tutti i componenti di Emergency. Questa ma Motivazione: “Da vent’anni impegnata in giro per il Mondo nel portare avanti la Mission di Emergency, Rossella Miccio è stata referente d’area, prima in Afghanistan e poi in Sudan. Ha ricoperto il ruolo di coordinatrice dell’Ufficio Umanitario, con il mandato di supervisionare tutti i progetti che l’organizzazione ha in giro per il mondo. In questi delicati e importanti compiti ed ancor più nell’impegnativo e difficile incarico di Presidente, carica alla quale è stata eletta nel 2017, Rossella Miccio ha dimostrato grande competenza professionale e altissima capacità d’azione, ma anche sensibilità e umanità femminile. Nel premiare Rossella Miccio vogliamo dire grazie a tutti gli operatori di EMERGENCY, l’Associazione fondata nel 1994 da Gino Strada, diventata tra le più professionali, capaci e esperte nel mondo. Per i grandi risultati ottenuti in ogni parte del Pianeta e recentemente anche in Italia con l’emergenza per la pandemia da Covid-19. Mission finalizzata a promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani, ad offrire cure mediche, proteggere la vita e la salute, che ha permesso di curare oltre 10 milioni di persone nel Mondo, vittime di guerra e di povertà”.

Consegnati anche i Riconoscimenti speciali Mimosa d’oro. Le premiate sono state: Graziella Pirriatore arbitro internazionale FIFA premiata da Santino Lo Presti Vice Presidente Lega Nazionale Dilettanti e Gerlando Amato, Presidente Panathlon International Club Agrigento; Lorena Quaranta, riconoscimento alla memoria, giovane ragazza di Favara vittima di femminicidio, ritirato dalla sorella Danila premiata da Antonino Lauricella, Presidente Provinciale AIDO e Carmelo Vitello, Socio Centro Guttuso; Angela Bellia, ricercatrice nel settore delle “Social Science and Humanities” premiata da Fabio Serafino, Comandante della Capitaneria di porto di P. Empedocle e Stefano Tesè, Pianista e docente; Antonella Di Bartolo dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Sperone-Pertini” di Palermo premiata da Dario Cartabellotta, Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Regione Siciliana e Rocco Lopane Comandante Provinciale della Guardia di Finanza; Florinda Saieva cofondatrice di Farm Cultural Park di Favara premiata da Vittorio Stingo Comandante Provinciale Carabinieri e Rosa Maria Iraci Questore di Agrigento.

Un “Premio Mimosa d’Oro Speciale” è stato consegnato alla Presidente Lina Urso Guciardino, visibilmente commossa per la sorpresa, da parte di tutti i soci del centro Culturale “Renato Guttuso” di Favara, per il suo trentennale impegno nell’organizzazione del Premio Mimosa e delle altre iniziative di solidarietà, di promozione umana e culturale che il centro porta avanti.

La colonna musicale della serata, condotta da Gabriella Omodei e Giuseppe Moscato, che ha curato anche la direzione artistica, è stata affidata a diversi artisti locali con il coordinamento di Lia Minio. Si sono esibiti: Alisia e Sharon Condello dell’Accademia dello spettacolo “Palladium”; Claudia Rizzo direttrice dell’Accademia teatrale “Le Muse”; il tenore Andrea Donzella; la cantante Tania Vinciguerra e il Corpo di ballo dell’ASD “Performance” di Giovanna Di Maria: Ginevra Palumbo Piccionello, Erika Alongi, Maria Imbergamo, Asia Caserta, Fabiana Salvaggio, con coreografie dell’insegnante di danza Paola Vaianella.

Ha concluso la manifestazione, che si svolta nel pieno rispetto delle normative anticovid, una eccezionale Orietta Berti che per oltre un ora e mezza, ha allietato il pubblico ripercorrendo le canzoni più significative dei suoi 55 anni di carriera, e concludendo con il tormentone estivo “Mille” che canta insieme a Fedez e Achille Lauro.