Covid. I dati inchiodano la Sicilia. Da lunedì zona gialla

I dati condannano la Sicilia che, da lunedì prossimo 30 agosto, cambierà fascia, a meno che non cali drasticamente, come ovviamente si spera, la percentuale dei posti letto occupati negli ospedali. L’Isola è ora all’11% di saturazione con un rialzo di 2 punti. Il limite del 10% che consente di restare in zona bianca, dunque, è stato superato. Ed è oltre la soglia anche nel dato sui ricoveri in area medica, stabile al 19%, ben sopra il tetto del 15%.

Venerdì arriverà la decisione da Roma se revocare la zona bianca. Contagi a parte, sono i ricoveri a condurre la regione verso la zona gialla, che imporrà le prime, anche se lievi restrizioni. Il presidente della Regione Nello Musumeci continua a lanciare appelli affinchè aumenti il numero dei siciliani che decidono di immunizzarsi. Nel frattempo punta sulla nuova ordinanza in vigore da ieri con cui 53 comuni sono già in zona gialla, e altri 2 in arancione.