Premio “Marco Pannella” assegnato al sindaco di Lampedusa

Il sindaco di Lampedusa e Linosa Totó Martello ha ricevuto il premio “Integrazione e Solidarietà” dedicato a Marco Pannella. La consegna è avvenuta sabato scorso, 9 ottobre, a Teramo, città natale dello storico esponente Radicale, in occasione della 26° edizione del premio internazionale per la fotografia cinematografica Gianni di Venanzio. La serata è stata dedicata in apertura ai temi della solidarietà e dell’accoglienza: dal palco del Teatro Comunale, il sindaco di Teramo Gianguido d’Alberto ed il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola hanno consegnato il premio Marco Pannella al sindaco di Lampedusa.

“Ringrazio quanti hanno voluto assegnarmi questo prestigioso riconoscimento – ha detto il sindaco Martello – per molti di noi Marco Pannella è stato un esempio. Era un uomo che non si fermava di fronte agli ostacoli, così come stiamo facendo a Lampedusa dove continueremo a difendere i valori della solidarietà e del rispetto dei diritti umani. Pannella è ancora oggi un modello da seguire perché spesso, per affermare i diritti e la legalità, c’è bisogno di persone capaci di lottare in nome e per conto del popolo”.