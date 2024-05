Il presidente della sezione Aia di Agrigento, Gero Drago accompagnato dal collega Salvatore Fucà, ha incontrato il nuovo Questore Tommaso Palumbo per dargli il benvenuto e programmare insieme tante iniziative di ordine sportivo, sociale e per la promozione della legalità a partire dal “Premio Livatino” che si svolgerà il 24 maggio alle 17:30 a Canicattì.

Si tratta della 7 Edizione del “Premio Nazionale AIA FIGC Beato Giudice Rosario Livatino”, evento importante per l’ AIA tutta ma in particolare per la Sezione Arbitri di

Agrigento che premia un giovane arbitro di serie A ogni anno e voluto fortemente dal suo presidente Gero Drago e dal suo Consiglio direttivo che coinvolge i vertici dello sport nazionale e che vedrà la presenza di autorevoli personalità del mondo dello sport, delle istituzioni, della chiesa e della magistratura tra cui il Generale Riccardo Galletta vice comandante nazionale dei Carabinieri, il sostituto procuratore della Repubblica Gianluca De Leo, Don Ciotti, il Prefetto di Agrigento e tanti altri.

Manifestazione da sempre patrocinata dal Senato della Repubblica, dall’ARS, dall’Assessorato Sport Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana ,dall’Ente nazionale del turismo

e da tanti altri comuni del territorio siciliano. L’iniziativa, vuole ricordare il giudice Livatino, esempio per le nostre generazioni e testimone credibile di giustizia ed etica.