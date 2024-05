Con la nomina di Stefania Rolla, 32 anni, laureata in Psicologia, ad assessore, il sindaco Angelo Balsamo ha completato la propria giunta. Adesso, infatti, sono nuovamente 7 i componenti l’esecutivo. Rolla è in “quota Balsamo”, nel senso che sin dall’inizio fa parte della compagine civica che sosteneva il sindaco. Nelle amministrative dello scorso giugno era stata candidata nella civica Forza Licata, risultando la prima dei non eletti al consiglio comunale.

E’ stato lo steso primo cittadino, in occasione del giuramento del neo assessore alla presenza del segretario generale del Comune Caterina Moricca, ad annunciare una rimodulazione delle deleghe a tutti i componenti la giunta, quasi tutti presenti stamani, insieme al presidente del consiglio comunale, Anna Triglia.

Ecco i nuovi incarichi:

Angelo Trigona, confermato vice sindaco, si occuperà di: Bilancio e Tributi, Suap, Polizia Municipale, Decoro Urbano, Verde Pubblico, Ambiente, Trasporti e Viabilità, Personale, Risorse Idriche, Randagismo e Sanità.

Salvatore Graci si occuperà di: Patrimonio, Avvocatura, Attività Produttive, Artigianato e Industrie.

Angelo Curella: Urbanistica e lavori Pubblici, Attuazione Pnrr, Protezione Civile, Recupero del centro storico, Demanio, Servizi Cimiteriali, Manutenzioni, Edilizia Popolare.

Salvo D’Addeo: Transizione Digitale, Innovazione Tecnologica, Beni Culturali, Cultura, Teatro comunale.

Maria Sitibondo: Politiche per il turismo, Politiche giovanili e per lo sport, Spettacoli e grandi eventi, Gemellaggi, Promozione del territorio, Democrazia partecipata, Rapporti con le istituzioni, Eventi religiosi.

Maria Platamone: Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, Servizi Sociali, Solidarietà, Servizi demografici, Integrazione culturale, Tutela e sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Stefania Rolla: Toponomastica, Ufficio Europa, Politiche per la legalità, Comitati di quartiere, Fondazioni, Beni confiscati alla mafia