Premio Fotografico 2026: l’8 agosto alla Fattoria Valle dei Templi una serata dedicata alla bellezza della Sicilia tra fotografia, cultura ed eccellenze del territorio

Premio Fotografico 2026: l’8 agosto alla Fattoria Valle dei Templi una serata dedicata alla bellezza della Sicilia tra fotografia, cultura ed eccellenze del territorio

Sarà la suggestiva cornice della Fattoria Valle dei Templi ad ospitare, venerdì 8 agosto, con appuntamento alle ore 18.30, la serata di premiazione del Premio Fotografico, un appuntamento che unisce arte, identità e valorizzazione del territorio attraverso il linguaggio della fotografia.

L’iniziativa, ideata e promossa dal giornalista Domenico Vecchio, nasce con un obiettivo preciso: custodire la memoria delle più importanti manifestazioni popolari della città attraverso gli occhi dei fotografi e, al tempo stesso, rendere omaggio a personalità che con il loro lavoro contribuiscono a promuovere l’immagine della Sicilia in Italia e nel mondo.

Nel corso della serata saranno premiati gli autori degli scatti più significativi dei concorsi fotografici dedicati alla Sagra del Mandorlo in Fiore e alla Festa di San Calogero, due eventi profondamente diversi ma accomunati dalla capacità di raccontare l’anima più autentica di Agrigento.

Per il concorso dedicato alla Sagra del Mandorlo in Fiore, il Premio “Pietro Vecchio” per la Migliore fotografia a colori sarà assegnato a Vincenzo Bulla, mentre il riconoscimento per la Migliore fotografia in bianco e nero andrà a Vincenzo Tedesco. Il Premio TUA Trasporti per la Miglior Foto al Femminile sarà conferito a Chiara Avenia.

Per il concorso “Fotografa San Calogero”, la Migliore fotografia a colori sarà premiata con il riconoscimento assegnato a Giuseppe Rigoli, mentre la Migliore fotografia in bianco e nero sarà attribuita a Nino Piraneo.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre consegnata una Menzione Speciale a Linda Amella, per il contributo offerto negli anni alla crescita qualitativa del concorso attraverso immagini capaci di raccontare con sensibilità la Sagra del Mandorlo in Fiore e la Festa di San Calogero. Particolarmente apprezzati gli scatti realizzati nell’edizione 2026 nel cuore del centro storico di Agrigento, che hanno saputo valorizzare scorci nascosti e poco conosciuti della città.

La serata non sarà dedicata soltanto alla fotografia. Saranno infatti consegnati anche i Premi dell’Eccellenza del Territorio, riconoscendo il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali.

Il riconoscimento “Orgoglio Siciliano oltre confine” sarà assegnato alle archeologhe Maria Concetta Parello, Maria Serena Rizzo e Valentina Caminneci, protagoniste di importanti attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico siciliano.

Il premio per il settore vitivinicolo sarà conferito all’enologo Tonino Guzzo, mentre il riconoscimento “Visione e amore per la Sicilia” andrà all’imprenditore Gianofrio Pagliarulo, per il costante impegno nella promozione del territorio attraverso iniziative imprenditoriali e turistiche.

Un riconoscimento sarà inoltre consegnato all’attore e doppiatore Paolo Macedonio, interprete capace di portare il talento siciliano oltre i confini dell’Isola.

A condurre la manifestazione sarà Marilena Patti, con la partecipazione di Elena Di Battista, che curerà la consegna dei riconoscimenti, mentre gli interventi musicali saranno affidati al chitarrista Federico Mungiovì. Nel corso della serata Paolo Macedonio proporrà una lettura dedicata alla Sagra del Mandorlo in Fiore.

A chiudere la manifestazione sarà l’esibizione dell’Orchestra Val d’Akragas, che accompagnerà il pubblico nel finale della serata con un momento musicale dedicato alla tradizione e alla cultura del territorio.

«La fotografia – dichiara il giornalista Domenico Vecchio – non è soltanto un’immagine, ma uno straordinario strumento di memoria. Attraverso questi concorsi vogliamo costruire, anno dopo anno, un archivio collettivo che racconti la nostra città, le sue tradizioni e le sue emozioni. Accanto a questo abbiamo scelto di valorizzare persone che, con il loro lavoro, rappresentano un motivo di orgoglio per la Sicilia e contribuiscono ogni giorno a raccontarne la parte migliore.»

L’appuntamento è fissato per sabato 8 agosto alle ore 18.30 nella splendida cornice della Fattoria Valle dei Templi, per una serata che unirà fotografia, cultura, musica e valorizzazione delle eccellenze siciliane in un contesto immerso nella natura, tra la pineta e le pendici della Valle dei Templi.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

📍 Ritrovo alle ore 18.30 presso il parcheggio antistante la Caserma dei Vigili del Fuoco di Villaseta, da dove un trenino accompagnerà gli ospiti fino alla Fattoria Valle dei Templi.

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