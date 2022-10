Premio al Museo dei 5 Sensi, il plauso di La Gaipa

Un plauso è stato rivolto alla presidente, Viviana Rizzuto, e alla comunità saccense dall’amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, per l’assegnazione del primo premio al Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca all’ European Cultural Tourism Network Awards 2022 – Destination of Sustainable Cultural Tourism, che si è svolto a Krk, in Croazia. “Il meritato riconoscimento alla Cooperativa di Comunità “Identità e Bellezza” – sostiene La Gaipa – conferma ancora una volta il Museo dei 5 Sensi quale modello di eccellenza della Costa del Mito e dimostra in che modo volontà, sacrificio e competenza possono esaltare le qualità di una comunità e di un territorio. Siamo felici di poter proseguire insieme il cammino intrapreso con azioni capaci di coinvolgere tutti gli operatori del sistema turistico e di generare ricadute positive per l’intero comparto turistico”