Premio al capitano Marco La Rovere per il suo impegno nei rapporti con la stampa

Lampedusa. Si è concluso il premio giornalistico internazionale intitolato alla giornalista Cristiana Matano. Fra i premiati, è spiccata la figura del capitano dei carabinieri comandante della compagnia di Agrigento, Marco La Rovere che dal 2019, anno del suo arrivo nella città dei templi, cura personalmente i rapporti con i giornalisti e le redazioni. Il giovane e valente ufficiale durante la cerimonia ha spiegato e sottolineato l’importanza di una giusta informazione. “Molto spesso – ha detto il comandante La Rovere – c’è bisogno di convogliare le notizie in modo adeguato nel rispetto dei ruoli senza mai mettere in difficoltà l’apparato istituzionale e nel contempo, garantendo una giusta informazione. Sono molto onorato di avere ricevuto questo premio in seno a questa manifestazione che trovo pregna di significati. Il premio giornalistico internazionale Cristiana Matano è alla sua sesta edizione e nell’ambito della informazione, credo abbia un ruolo di prim’ordine”. Dal palco durante la premiazione è stato ringraziato anche il comandante della stazione dei carabinieri di Lampedusa, Giuseppe Frenna per l’incontenibile impegno suo e dei carabinieri che lavorano sotto la sua direzione. Elio Desiderio

Nella foto il momento della consegna del premio al capitano La Rovere