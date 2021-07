Passaggio della Campana del Lions Club Agrigento Host. Durante la cerimonia il neo Presidente Giuseppe Caramazza è subentrato all’uscente Barbara Capucci.Presenti il Past Governatore, Angelo Collura, il Past Governatore in sede, Valerio Contrafatto, il Presidente di Zona, nonché socio del club, Emanuele Farruggia, diversi presidenti e segretari di club Lions della provincia, officers e numerosissimi soci. La serata è stata allietata dalla voce del soprano Piera Grifasi e del maestro Antonio Cusumano.

Il Presidente uscente, Barbara Capucci, ha ringraziato tutti i soci che l’hanno affiancata durante l’anno trascorso ed in particolare i componenti del Direttivo, sottolineando le difficoltà ad operare in un anno particolarmente segnato dall’emergenza covid. Durante la cerimonia si è proceduto all’investitura di un nuovo socio, il giovane Giuseppe Castelli, tra i primi in Sicilia a ricevere la doppia affiliazione “Leo – Lions”, che ha ringraziato i soci ed il Presidente per essere stato cooptato ed avere così l’opportunità di servire il territorio nell’ambito del Lions Club Agrigento Host.

Il neo Presidente Giuseppe Caramazza, dopo aver ringraziato tutti i soci per l’incarico prestigioso affidatogli ed i nuovi officers di club per avere accettato gli incarichi proposti, ha anticipato sommariamente le linee programmatiche per il nuovo anno e ribadito la continuità con le gestioni precedenti, accennando ad alcuni service che verranno riproposti (Mezza Maratona, Passeggiata Veloce della salute).

Il Presidente Caramazza, dopo aver presentato il nuovo segretario, Adriano Barba, il confermato Tesoriere, Luigi Ruoppolo, ed il nuovo cerimoniere, Maria Di Pasquale, ha concluso, con un messaggio di speranza “Chiedo ai soci del nostro club, ricchissimo di patrimonio umano e culturale, di testimoniare con il loro impegno la loro vicinanza al nuovo staff per conseguire gli ambiziosi traguardi lionistici che ci siamo prefissati. La nostra amata terra merita di essere migliorata ed ogni socio Lion è chiamato ad essere tale soprattutto in questo particolare momento storico, offrendo se stesso ed il proprio tempo per il raggiungimento degli obiettivi del Lions Club International”. A conclusione della cerimonia numerosi soci hanno ricevuto dei riconoscimenti per l’impegno lionistico profuso.