Venerdì 3 dicembre prossimo, alle 16.30, nello “SPAZIO TEMENOS” di Agrigento, in Via Pirandello, è in programma la cerimonia di assegnazione del PREMIO “ACAMANTE E FILLIDE 2021”. Dieci le personalità, selezionate dalla Commissione, a cui verrà assegnato il riconoscimento: Letizia Caiazzo, Marco Divitini, Giuseppe La Bruna, Luca Lucchesi, Attilio Miani, Francesco Nocera, Maurizio Oddo, Filippo Scimeca, Maricetta Tirrito, Fulvia Toscano. Nel corso della manifestazione si potrà, inoltre, ammirare l’esposizione fotografica di originali scatti eseguiti a raggi infrarossi dall’artista Marco Divitini.

La cerimonia, alla quale parteciperanno autorità ed esponenti del mondo della cultura locale, sarà presentata da Elisa Cusumano.