C’è chi ci crede e apre un’attività: ecca la forza delle cugine Camilleri

Ci hanno creduto. E hanno deciso di investire sul territorio in cui sono nate, cresciute e dove hanno tutte le intenzioni di rimanere. Sono le due cugine Adriana e Valentina Camilleri e loro nuova attività si chiana “Ago fiorito”. È un laboratorio creativo, un piccolo locale in via Manzoni, ad Agrigento, dove grazie alla creatività è possibile realizzare e personalizzare qualsiasi tipo di tessuto, ricami personalizzati o semplici oggetti rivisti con gusto. Non mancano anche oggetti particolari, cuscini, appliqè, realizzati interamente a mano, con cuciture e colori nuovi o anche nuovi oggetti provenienti da tessuti riciclati. Una impresa legata al territorio e alle tradizioni. In un periodo difficile dovuto alla pandemia Adriana e Valentina non si sono arrese e, anzi, hanno portato a termina la loro idea imprenditoriale. “Abbiamo litigato e qualche volta urlato- dicono- ma un attimo dopo ci siamo abbracciate e continuato a capirci con un semplice sguardo.La nostra forza sta tutta lì, nel nostro legame, forte e indissolubile. Adesso c’è questo progetto lavorativo che ci unisce e che più volte ci ha omaggiato di pensieri e notti insonni.”