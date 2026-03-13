Mandorlo in Fiore, il Prefetto Caccamo accoglie i gruppi internazionali per il tradizionale scambio di doni

Le parole del Prefetto Salvatore Caccamo

«Ormai lo scambio di doni con i gruppi folkloristici internazionali è diventato una tradizione della Festa del Mandorlo in Fiore qui in Prefettura. Già dallo scorso anno abbiamo introdotto questa novità: il nostro cortile interno ospita i gruppi e siamo felici della loro partecipazione, sempre numerosa.

Questa è la caratteristica della nostra comunità: una comunità che resta vicina a chi arriva da oltre confine. Con lo scambio dei doni dimostriamo, anno dopo anno, che questi sentimenti si rinnovano e rimangono vivi. Ne siamo contenti e orgogliosi. Speriamo che questa tradizione possa consolidarsi e ampliarsi sempre di più.

Rinnoviamo quindi l’invito al prossimo anno, con l’auspicio che la comunità e il territorio di Agrigento possano accogliere un numero sempre maggiore di popoli, tradizioni e culture provenienti da ogni parte del mondo».

La cerimonia in Prefettura

I gruppi internazionali del 78° Mandorlo in Fiore sono stati ricevuti questa mattina dal Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, per il tradizionale scambio di doni. La cerimonia si è svolta nell’atrio del Palazzo della Provincia Regionale, alla presenza delle più alte cariche istituzionali.

A rendere ancora più accogliente il momento di festa è stato il contributo degli allievi dell’Istituto “Gallo” di Agrigento, che hanno curato il rinfresco preparando una selezione di dolci tipici siciliani: cassata, cannoli e colombe pasquali. Presente la dirigente scolastica Giovanna Pisano, insieme a Calogero Alberto dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Agrigento, a testimonianza della collaborazione tra istituzioni e mondo della scuola in una delle manifestazioni più rappresentative del territorio.

Presenti anche:

il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ,

, l’assessore comunale Carmelo Cantone ,

, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino.

Un momento di accoglienza e dialogo che conferma lo spirito internazionale e inclusivo che da sempre caratterizza la Festa del Mandorlo in Fiore.

