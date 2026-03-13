Durante la cerimonia in Prefettura per il tradizionale scambio di doni con i gruppi internazionali del 78° Mandorlo in Fiore, un ruolo speciale è stato affidato agli allievi dell’Istituto “Gallo” di Agrigento, che hanno preparato un ricco rinfresco con alcuni dei più celebri dolci tipici siciliani: cassata, cannoli e colombe pasquali. Alla cerimonia erano presenti la dirigente scolastica Giovanna Pisano e Calogero Alberto dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Agrigento, a testimonianza della collaborazione tra istituzioni, scuola e territorio in una delle manifestazioni più rappresentative della città. Leggi anche: Prefettura di Agrigento, rinnovata la tradizione dello scambio di doni con i gruppi del Mandorlo in Fiore

