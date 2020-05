Prefettura: concluso Comitato Provinciale per fase 2: massima attenzione su luoghi frequentati dai giovani

Nel pomeriggio di lunedì il Prefetto di Agrigento, Dott.ssa Maria Rita Cocciufa, ha riunito in videoconferenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di analizzare i nuovi scenari delineati dalle norme emanate durante lo scorso fine settimana dalle Autorità di governo nazionale e regionale. All’incontro hanno preso parte il Questore ed i Comandanti delle Forze dell’Ordine della provincia, oltre al Sindaco della città di Agrigento ed il Rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Il Prefetto ha inteso anzitutto richiamare l’attenzione sul carattere stringente delle disposizioni che, a partire dalla giornata di ieri, regolano la riapertura della quasi totalità delle attività economiche e non solo. In tal senso, il Prefetto ha sottolineato il ruolo determinante rivestito in questa fase dai Sindaci della provincia, quali interlocutori privilegiati delle istanze della cittadinanza, affinché possano fornire il massimo supporto possibile – attraverso le Polizie Locali – alle attività di vigilanza e controllo ancora necessarie.

Il Prefetto ha chiesto un maggior impulso nei controlli rivolti ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani e a quelli ove più alto è il rischio di assembramenti, specialmente in vista dell’approssimarsi del fine settimana: il rispetto delle regole è infatti tuttora importantissimo e va coniugato con le nuove modalità di ripresa delle dinamiche sociali.

Il D.P.C.M. del 17 maggio scorso prevede altresì che i Sindaci e le associazioni di categoria promuovano la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (previste dall’allegato 16 al decreto) anche presso gli esercizi commerciali. A tal fine, è fondamentale incentivare tutte quelle iniziative in grado di coinvolgere e sensibilizzare gli esercenti e gli imprenditori all’osservanza delle regole dettate per prevenire il contagio, pretendendone il rispetto anche da parte dell’utenza che accede alle attività commerciali.

In conclusione dell’incontro, il Prefetto ha rinnovato nuovamente l’invito a mantenere costante e vigile l’attenzione anche nell’attuale fase di ripartenza della vita economica e sociale del Paese, affinché l’ottemperanza delle prescrizioni da parte di tutta la collettività – cittadini, imprenditori, utenti – possa garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.