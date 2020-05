Coronavirus, aumentano i guariti e meno ricoveri. Otto nuovi positivi e un morto

Cala ancora la percentuale di positivi sui tamponi eseguiti in Sicilia nelle ultime 24 ore: su 3.181 test, 8 sono i nuovi casi accertati di infezione da Coronavirus. Ovvero lo 0,2 per cento, la quota più bassa registrata ad oggi. E nelle ultime 24 ore si è registrato un morto a Santa Margherita Belice. I dati sono buoni, ma non abbassiamo la guardia. Mascherina e distanza fondamentali per evitare nuovi contagi.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 122.040 (+3.181 rispetto a ieri), su 109.195 persone: di queste sono risultate positive 3.403 (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.524 (-15), 1.611 sono guarite (+22) e 268 decedute (+1). Degli attuali 1.524 positivi, 137 pazienti (-13) sono ricoverati – di cui 12 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.387 (-2) sono in isolamento domiciliare.