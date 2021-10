Preferenze, ufficializzati i dati definitivi: ecco i voti lista per lista di Canicattì, Porto Empedocle e Favara

Ecco i voti, lista per lista che riguardano i comuni di Canicattì, Porto Empedocle e Favara

CANICATTÌ

Candidato sindaco Vincenzo Corbo. voti 6.051

Fa c c i a m o S q u a d r a ) . L i c a t a D o m e n i c o d e t t o “ M i m – mo Lalicata” 671, Lo Giudice Giuseppe 280, Ac- quisto Cecilia 99, Alessi Anita 178, Asaro Giuseppe Pio 15, Battaglia Antonino Domenico 60, Canicattì Gianluca 45, Cocciniglio Ylari Pia detta “Ilari Coc- ciniglio” 36, Cuva Antony 70, Daescu Elena 16, Di Bella Salvatore 16, Ferrante Bannera Mario 66, Gallo Giuseppe 1, Giammusso Angela 4, Mantione Maria Rita 173, Marino Maria 27, Migliore Nicoletta 146, Morreale Francesco 96, Moscato Monica 111, Orlando Raimondo 31, Piazza Pietro 4, Pranio Gia- nluca 101, Restivo Calogero detto “Lillo Restivo” 404; Turco Alida 270.

Corbo sindaco. Corbo Vincenzo 304, Anello Ma- ria 66, Aromatico Monica 165, Bennici Patrizia 233, Campagna Giuseppe 147, Chiarenza Calogero 85, Cipollina Marcello 242, Comparato Alessio 197, Curto Dario 226, Ferrante Bannera Giuseppe 162, Ferraro Carmelo 332, Ferraro Rosella 243, Guc- cione Diego Raimondo 146, La Valle Giuseppina 64, Li Calzi Giuseppina 130, Manna Federica 337, Muratore Anna 299, Muratore Massimo 328, Ni- cola Liliana Pia 213, Onolfo Carmelo 292, Orlando Flavia 63, Rizzo Gaetano 146, Salvaggio Luigi 528, Scibetta Giuseppe 70.

Candidato sindaco Ettore Di Ventura.

Forza Italia. Alaimo Giuseppe 480, Alfano Egle (detta Irene) 26, Alù Giuseppe Gioacchino 18, Bel- monte Angela 116, Cacciatore Emanuele 17, Di Vin- ci Tiziana 24, Di Naro Gianpiero 1, Falcone Eleo- nora 1, Falcone Rosaria (detta Sara) 9, Falcone Vincenza 0, Ferretti Franco 5, Ferlisi Chiara 19, Gallo Salvatore 21, Giardina Giuseppe 75, La Greca Gioachino 226, Leone Maria Chiara 22, Nucera Agostino 8, Parla Rita 110, Sacheli Agata (detta Irene) 308, Sanfilippo Ferdinando 67, Sena Vin- cenzo 1, Tramontana Maria Rita 36, Vaccaro Mau- rilio 96, Valentini Emilio 10.

Soprattutto Canicatti. Attardo Giovanni 24, Campanella Silvia 12, Cani Antonio 11, Cardella Serena 150, Caruana Maria Gabriella 51, Cuscio Claudio 129, Cuva Angelo 340, Di Fazio Gianga- spare 400, Faldetta Vanessa 39, Giardina Antonio 174, Giardina Chiara 160, Giardina Dario 71, Greco Salvatore 31, Licata Vincenza Rita 150, Messina Fabiola 42, Monachino Morena 114, Monteleone Concetta 56, Muratore Calogero 308, Palermo Umberto 252, Petralito Giuseppe 6, Pileo Felice 39, Saieva Diega 59, Salvagio Tiziana 129, Zarbo Debora 8.

Liberi e forti. Asti Vincenzo347, Mannarà Onorata detta Nora 34, Parla Angelo 37, Bellanca Vincenzo 70, Tardino Gioachino 79, Cacciato Lucrezia Maria Lucia 27, Farruggio Giuseppe 12, Corsello Chiara Pia detta Chiara 40, Martines Vincenzo Gioachino 5, Lo Giudice Gessica 14, Tiranno Giusi 16, Bennici Ylenia 57, Calabrò Dario 28, Giardina Maria Con- cetta 27, Abbate Laura Ermelinda 21, Vaccaro Luca Emanuele 9, Palumbo Piccionello Calogera detta Liliana 28, Incorvaia Concetta 1, Galvano Giusep- pe 0.

Canicatti rinasce. Aquilino Renzo 11, Arcadipane Deborah 1, Alaimo Massimo 70, Avanzato Ema- nuele Vincenzo 21, Avanzato Ilenia 8, Bonsangue Antonio 8, Bordonaro Riccardo 2, Carlino Alessia Vincenza 17, Curto Vincenzo 5, Di Lucia Rosario 1, Giardina Andrea 1, Giordano Elide 74, Inglima So- phia 135, Livatino Carmela Maria 15, Migliore An- tonino 15, Montanti Pietro 0, Pisciotta Antonia 16, Parla Diego 140, Rubino Giovanni 297, Seminatore Giuseppe 51, Lupo Maria Teresa 33, Trupia Carlo 8, Turco Domenica 2, Scrimali Rita 2.

Candidato sindaco Falcone Fabio

Canicatti in movimento. Aquilino Cristian 35, Bassetta Franca 6, Bellanca Biagia 23, Bennici Giuseppe 32, Bergamo Loris 17, Callari Diego 3, Cappadona Gioacchino 57, Condello Liliana 65, Diana Marcello 2, Falcone Fabio 282, Gangi Ales- sandra 21, Graci Vincenzo 16, Inglima Antonio 83, Lo Manto Irene 40, Marchese Ragona Sandro 39, Martorana Antonino 38, Meli Angelo 67, Messina Roberta 71, Puleri Vanessa 42.

Candidato sindaco Cesare Sciabarrà.

Cesare Sciabbarrà sindaco x Canicattì

S c i abarrà Cesare 73, Alaimo Giovanni detto Gianni 29, Bellavia Santa detta Rita 82, Bonsangue Valerio 118, Castellana Giuseppe Antonio 10, Codreanu Constantin 15, Distefano Vincenzo 95, Ficarra Die- go 262, Gagliano Giuseppina 27, La Monaca Pietro 31, Lalicata Giuseppe 321, Lauricella Grazia 60, Li Puma Sabina 49, Mantione Gaspare 41, Milana An- gela 29, Pappalardo Luciano 11, Rinallo Antonio