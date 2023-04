Precari Covid: al via le stabilizzazioni. Saranno impiegati in strutture e ospedali

E’ stato avviato il percorso per le stabilizzazioni del personale Covid nel Servizio sanitario regionale in Sicilia. Una direttiva firmata dall’assessore alla Salute, dopo l’intesa dello scorso 31 marzo tra la Regione e le organizzazioni sindacali, concede agli enti e alle aziende della Sicilia un periodo fino a trenta giorni, a partire da oggi, per aggiornare i propri piani del fabbisogno e individuare i posti vacanti da destinare a quei lavoratori che hanno prestato servizio in area sanitaria, socio-sanitaria e amministrativa durante l’emergenza pandemica. Se i posti disponibili dovessero risultare inferiori al numero di personale che ha diritto alla stabilizzazione, gli enti e le aziende potranno chiedere una rimodulazione motivata dei piani triennali di fabbisogno e della relativa dotazione organica. I nuovi assunti aranno impiegati in strutture delle Asl e Asp e negli ospedali dell’isola.