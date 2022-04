Potatura e scerbamento nel centro città

Continuano i lavori di pulizia e scerbamento delle strade nel centro di Agrigento. L’amministrazione comunale ha predisposto un intervento straordinario che prevede l’utilizzo di mezzi meccanici. Gli operai, per lavorare senza impedimenti, hanno trovato le strade interessate senza veicoli in sosta. Il Comune ha incaricato la polizia municipale di assicurare il rispetto dell’ordinanza e di comminare eventuali sanzioni ai trasgressori. Altri interventi sono previsti in altre zone cittadine. Le immagini si riferiscono ai lavori delle scalinate nei pressi del centro cittadino e della potatura in piazzale Aldo Moro.