Davide Dalli Cardillo è il nuovo presidente di Assopanificatori

Alla presenza del vice presidente nazionale di Confesercenti Vittorio Messina e del direttore provinciale Salvatore Pezzino si è costituita Assopanificatori della provincia di Agrigento.

A guidare l’Associazione dei panificatori e pasticceri è stato chiamato Davide Dalli Cardillo, titolare di un panificio nel centro storico del capoluogo.

“All’aumento dei costi dell’ elettricità e del gas, oltre a quello della benzina e del gasolio – ha detto il neo presidente – si aggiunge anche l’aumento delle materie prime come conseguenza del conflitto bellico che rischia di causare un crollo della disponibilità sui mercati. Tutto questo comporta ricadute pesantissime sulla sostenibilità dei panifici”. “Dopo il periodo critico della pandemia che ha visto i panifici sempre aperti, nonostante tutto, ora la situazione – ha aggiunto Davide Dalli Cardillo – è profondamente cambiata e sono urgenti interventi che possano scongiurare una crisi senza precedenti per molte attività. Non bisogna dimenticare che finora i panificatori hanno sostenuto a loro spese il peso dei rincari sia dell’energia che delle materie prime per evitare di scaricare o costi sui consumatori ma oggi senza interventi appropriati saranno inevitabili aumenti dei prezzi nella migliore delle ipotesi e chiusure in massa nella peggiore”. I lavori dell’assemblea si sono conclusi con gli interventi del direttore provinciale Salvatore Pezzino e dal vice presidente nazionale Vittorio Messina. Nel fare gli auguri di buon lavoro al presidente Dalli Cardillo, entrambi hanno sottolineato “le difficoltà che la categoria incontra in questo particolare momento e le problematiche che gli operatori si trovano oggi ad affrontare a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia con le ricadute inevitabili sui costi dell’energia e delle materie prime. Problematiche, hanno aggiunto, che meritano la massima attenzione sia da parte del Governo che delle istituzioni locali”.