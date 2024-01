Posticipato al prossimo 3 marzo il concerto di James Senese ad Agrigento. La causa, come si legge dai profili social ufficiali dell’artista, sarebbe riconducibile ad una piccola frattura alla caviglia. Il concerto era programmato per il prossimo 27 gennaio al teatro Pirandello di Agrigento. “Sono davvero dispiaciuto- scrive l’artista sui social- e spero che abbiate la voglia e la pazienza di aspettare la prossima data per vederci dal vivo.”

L’organizzazione del Light Blue Festival augura al “nero a metà” una pronta guarigione e rinnova l’appuntamento con “Stiamo cercando il mondo tour 2024” di James Senese domenica 3 marzo al teatro “Pirandello” di Agrigento.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Per chi volesse chiedere eventualmente il rimborso può contattare il sistema di prevendita utilizzato per l’acquisto.

Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email a [email protected].