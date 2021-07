Posti che ti fanno sentire all’estero: la Valle dei Templi è la più votata

La Valle dei Templi di Agrigento è stata votata come la miglior destinazione italiana che ti fa sentire all’estero grazie alla somiglianza con l’Acropoli di Atene (Grecia). Il sito di noleggio auto Enjoy Travel ha pubblicato la lista ufficiale dei “15 luoghi in Italia che ti fanno sentire all’estero” e la Valle dei Templi conquista il primato. “Le restrizioni di viaggio – dicono da Enjoy travel- stanno cambiando e molti italiani hanno deciso di rimanere in Italia quest’estate; perché quindi non andare all’estero restando nel proprio paese? Girando l’Italia possiamo visitare Parigi e il palazzo di Versailles, fare un bagno alle Maldive o passeggiare tra le caratteristiche gole del Gran Canyon. Per raggiungere questo risultato, abbiamo chiesto ai nostri 80mila clienti e a un gruppo di esperti di viaggi di votare i TOP 10.”Passeggiando nella Valle si viene catapultati immediatamente nel mondo greco ma a chilometri di distanza da Atene e il suo Partenone. Anche in Italia abbiamo dei luoghi che sembrano creati ad immagine e somiglianza di altri paesi esteri, ma non tutti sono stati creati dall’uomo… c’è di mezzo lo zampino della natura che anche sta volta ci conferma che alla fine “tutto il mondo è paese”. Ecco i primi 10:

1 Valle dei Templi di Agrigento, Sicilia (Acropoli di Atene, Grecia).

2 Reggia di Caserta, Campania (Palazzo di Versailles a Parigi, Francia)

3 Le Maldive del Salento, Puglia (Maldive)

4 Isola Bella, Sicilia (Croazia)

5 Cave di Bauxite, Puglia (Il Gran Canyon, Stati Uniti)

6 Casamassima, Puglia (Marocco)

7 Cala Coticcio, Sardegna (Piccola Tahiti)

8 Giardino dei Tarocchi, Toscana (Parco Guell – Barcellona, Spagna)

9 Orrido di Bellano, Lombardia (Gole di Vintgar, Slovenia).

10 Le Lame Rosse, Marche (Cappadocia, Turchia)