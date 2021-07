Piazzale Rosselli, al via indagini geologiche. Firetto: “Finalmente un timido passo in avanti”

Sono iniziate le indagini geologiche relative alle “Opere di completamento a servizio della Stazione Autobus di Piazza Rosselli”, ad Agrigento, lavori ammessi al finanziamento dalla Regione Sicilia lo scorso 22 dicembre nell’ambito di Agenda Urbana -Azione 4.6.1, per un importo di € 700.000,00.

I dipendenti del Comune di Agrigento, guidati dal Rup, Gaspare Triassi, per la parte tecnica e da Francesca Ciulla per la parte amministrativa, hanno provveduto ad affidare a specialisti esterni all’amministrazione, i sondaggi, la redazione della relazione geologica e la progettazione definitiva ed esecutiva. “Finalmente – commenta il sindaco Micciché- si respira aria di avvio di lavori, che la città attende da tempo, sia per l’economia che per il miglioramento degli standard di vita dei cittadini della nostra bellissima città. Con tali opere, si procedere al completamento funzionale della stazione autobus sita in Piazza F.lli Rosselli, mettendo così a disposizione di residenti, city-user e turisti, strutture che migliorino e rendano più sicura, funzionale e comoda per i viaggiatori, l’attesa all’interno della stazione degli autobus.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura modulare in acciaio e vetro, da adibire a sala di attesa, infopoint, biglietteria e servizi igienici.

La previsione progettuale contempla inoltre la realizzazione di uno stallo per consentire la movimentazione in sicurezza degli autobus, la demolizione dell’esistente fabbricato di proprietà della Regione e la realizzazione nella stessa area di un piccolo fabbricato dove si regolerà l’accesso in sicurezza degli autobus alla stazione. Si provvederà inoltre alla riasfaltatura dell’intera area della stazione bus, alla realizzazione di percorsi pedonali, al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale ed inoltre all’installazione di impianti fotovoltaici integrati alle strutture in grado di ridurre l’emissione di C02 in atmosfera ed un risparmio sui costi dell’illuminazione pubblica. Ci piace misurarci con i fatti non con le parole”. L’ex sindaco , Lillo Firetto, commenta: “Finalmente un timido passo in avanti dopo circa 9 mesi per il parcheggio di Piazzale Rosselli. Ora le indagini geologiche viene annunciato. A ottobre a fine sindacatura era tutto pronto. Ci chiedevamo tutti che fine avessero fatto questi lavori. Un intervento concepito , strutturato , finanziato, definito dalla nostra amministrazione . Tutto pronto!Ora avanti con i lavori.”