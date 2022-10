Posteggiano l’auto, e la ritrovano devastata: amara sorpresa per turisti

Una coppia di turisti ha lasciato posteggiata la vettura in via Garibaldi, nel centro storico di Agrigento, e al momento di riprenderla, l’ha trovata tutta rigata con un oggetto appuntito. I due increduli, per quanto accaduto, non hanno potuto far altro che rivolgersi alle forze dell’ordine, ed hanno formalizzato, una denuncia per danneggiamento, a carico di ignoti.

Sono state avviate le indagini per provare ad identificare i responsabili. Non si tratta, almeno in questo caso, di un gesto mirato, ma piuttosto di un vero e proprio raid vandalico, verosimilmente, riconducibile all’opera di qualche teppista, per il solo gusto di danneggiare.