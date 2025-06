Poste, parte da Agrigento il 1° Torneo aziendale di calcio a 5: sport e coesione tra colleghi

AGRIGENTO – Un torneo, certo. Ma anche un segnale. In un contesto lavorativo spesso segnato da tensioni, carichi di lavoro e sfide organizzative, parte da Agrigento un’iniziativa che punta a rimettere al centro lo spirito di squadra. È il 1° Torneo di Calcio a 5 riservato ai lavoratori di Poste Italiane, promosso dalla SLP CISL Agrigento, che prenderà il via a giugno.

L’iniziativa, sostenuta dalla Federazione Lavoratori Poste – Segreteria Coordinamento di Agrigento, coinvolgerà le diverse realtà operative del territorio in una competizione sportiva che ambisce a diventare anche momento di coesione, partecipazione e identità di categoria.

Le iscrizioni – aperte a tutti i dipendenti – si sono chiuse il 5 giugno, con una risposta che gli organizzatori definiscono «molto positiva». In campo scenderanno squadre formate esclusivamente da lavoratori postali, in rappresentanza delle diverse strutture territoriali, con l’obiettivo di portare avanti il torneo per tutto il mese.

«Vogliamo che lo sport diventi strumento di socializzazione e benessere, capace di rafforzare i legami tra colleghi e creare nuove occasioni di dialogo e collaborazione anche fuori dall’orario di lavoro», spiega il segretario territoriale della SLP CISL, Pietro Ribecca, tra i promotori dell’evento.

Per la filiale di Agrigento, i punti di riferimento per le adesioni sono stati Andrea Ruoppolo, Calogero Pirrera e Salvatore Airò, mentre per il comparto PCL hanno raccolto le iscrizioni Federica Panneri, Jolanda Musso e Aida Sala.

Al di là dell’aspetto agonistico, l’appuntamento punta anche a rilanciare il senso di appartenenza e la dimensione comunitaria del lavoro, spesso trascurata nei grandi apparati aziendali. In un’epoca di trasformazioni digitali, automatismi e isolamento professionale, il pallone torna così a rotolare per unire. Con l’auspicio – dichiarato – che questo torneo sia solo il primo di una lunga serie.

Ecco la trascrizione completa del calendario del torneo di calcio a 5 (1° Torneo SLP CISL Poste Italiane – Agrigento):

GIRONE A

RIBERA

SCIACCA

GIALLO BLU

AGRIGENTO MP

GIRONE B

FAVARA

CANICATTÌ

POSTE SOLUTION

AGRIGENTO PTL

CALENDARIO

1ª GIORNATA – LUNEDÌ 09/06/2025

Ore 20:00: CANICATTÌ vs FAVARA

Ore 21:00: POSTE SOLUTION vs AGRIGENTO PTL

2ª GIORNATA – MARTEDÌ 10/06/2025

Ore 20:30: RIBERA vs SCIACCA

Ore 21:30: GIALLO BLU vs AGRIGENTO MP

3ª GIORNATA – GIOVEDÌ 12/06/2025

Ore 20:30: CANICATTÌ vs POSTE SOLUTION

Ore 21:30: FAVARA vs AGRIGENTO PTL

4ª GIORNATA – VENERDÌ 13/06/2025

Ore 20:00: SCIACCA vs GIALLO BLU

Ore 21:00: RIBERA vs AGRIGENTO MP

5ª GIORNATA – LUNEDÌ 16/06/2025

Ore 20:00: SCIACCA vs AGRIGENTO MP

Ore 21:00: RIBERA vs GIALLO BLU

6ª GIORNATA – MARTEDÌ 17/06/2025

Ore 20:30: FAVARA vs POSTE SOLUTION

Ore 21:30: CANICATTÌ vs AGRIGENTO PTL

SEMIFINALI – GIOVEDÌ 19/06/2025

Ore 20:30: 1ª Girone A vs 2ª Girone B

Ore 21:30: 1ª Girone B vs 2ª Girone A

FINALE – LUNEDÌ 23/06/2025 ORE 21:00

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp