Poste Italiane Rivoluziona il Recapito a Cammarata: Consegna delle Chiavi delle Nuove Casette Modulari

Garantire un Servizio di Recapito Ottimale

Cammarata, 14 novembre 2023 – Una nuova era nel servizio postale locale prende forma grazie all’iniziativa di Poste Italiane, che ha inaugurato l’installazione di 105 cassette modulari distribuite strategicamente nell’area, facilitando il recapito della corrispondenza anche nelle zone prive di toponomastica.

La consegna ufficiale delle chiavi delle cassette si è svolta questa mattina presso la sede comunale in via Roma, alla presenza dei rappresentanti di Poste Italiane, del sindaco Giuseppe Mangiapane e dell’assessore Vincenzo Russotto. “Queste consegne, frutto della collaborazione tra il Comune e Poste Italiane, rappresentano un traguardo significativo per migliorare la qualità della vita dei cittadini, specialmente nelle zone rurali senza una toponomastica definita”, ha affermato il sindaco Mangiapane.

Facilità di Recapito e Accesso Personalizzato

Ogni modulo di cassette postali, di proprietà di Poste Italiane, è progettato per accogliere più destinatari. Questa innovazione consente a ciascun cliente assegnatario di accedere alla propria cassetta per il ritiro della posta, risolvendo le difficoltà legate alla comunicazione dell’indirizzo completo.

Impegno Rinnovato verso il Territorio

Questa iniziativa rappresenta il costante impegno di Poste Italiane per migliorare il servizio nelle province italiane. L’amministrazione comunale di Cammarata ha collaborato strettamente all’installazione gratuita delle cassette modulari, assegnandone una a ogni nucleo familiare.

La sinergia tra enti pubblici e aziende private è la chiave per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. L’implementazione di queste nuove soluzioni logistiche di Poste Italiane testimonia un passo avanti nel garantire un servizio di recapito sempre più efficiente e accessibile a tutti.