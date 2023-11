Richiesta Urgente della CISL Fp per Aumento Ore del Personale Part-Time a Aragona

La CISL Fp Chiede un Incontro Cruciale all’Amministrazione Comunale

Aragona – L’aumento delle ore del personale a tempo parziale presso il Comune di Aragona ha sollevato una richiesta urgente di incontro da parte della CISL Fp all’Amministrazione comunale. L’obiettivo è chiarire il reale avanzamento delle procedure e garantire i diritti dei dipendenti coinvolti.

Il segretario generale, Salvatore Parello, ha inviato una lettera al sindaco Pendolino in risposta alle notizie diffuse dalla stampa riguardanti un “incontro risolutivo tra l’amministrazione comunale, il segretario generale e un’organizzazione sindacale per risolvere l’annosa questione dell’aumento orario contrattuale del personale a tempo parziale”.

Nella lettera, Parello esprime la speranza che l’ente sia in grado di presto adeguare i contratti dei lavoratori a tempo parziale a un minimo di 34 ore settimanali, un cambiamento atteso e significativo per porre fine alla problematica del part-time involontario. Tuttavia, evidenzia come dalle informazioni informali acquisite dal recente Piao elaborato dal Comune, non emerga alcuna trasformazione dei contratti programmata nel breve termine, a causa dell’assenza di documenti contabili approvati.

Parello evidenzia che, non avendo ricevuto l’informativa ufficiale sul Piao ma avendo preso visione in modo informale delle informazioni, si evidenzia un’impasse nell’iter di approvazione dei bilanci necessari per attuare sia gli adeguamenti contrattuali che le nuove assunzioni. L’approvazione del rendiconto 2017 sembra essere l’ostacolo attuale a qualsiasi progresso in questo ambito.

La Richiesta dell’Incontro e la Situazione delle Casse Comunali

La CISL Fp chiede, pertanto, un incontro urgente con la parte politica, il segretario generale dell’ente e le organizzazioni sindacali per valutare la fattibilità tecnica degli adeguamenti contrattuali e delle riqualificazioni necessarie, nonché per discutere dei tempi per l’approvazione dei documenti contabili mancanti.

Si richiede altresì una chiara comprensione della situazione finanziaria del Comune al fine di avviare una seria discussione sulla riqualificazione del personale.

L’appello per questo incontro urgente è fondamentale per affrontare le sfide attuali e garantire una programmazione concreta e responsabile delle politiche occupazionali nel Comune di Aragona.