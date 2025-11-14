Il 15 novembre l’azienda metterà a disposizione un proprio mezzo per il trasporto dei prodotti alimentari raccolti

Palermo, 14 novembre 2025 – Poste Italiane sostiene anche in provincia di Agrigento la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma domani 15 novembre, mettendo a disposizione un proprio mezzo aziendale per il trasporto degli alimenti raccolti nei supermercati aderenti.

Con quest’iniziativa, il Gruppo conferma il proprio impegno sociale, in linea con i valori di sostenibilità, inclusione e vicinanza alle comunità che da sempre ne orientano l’azione.

I veicoli messi a disposizione da Poste Italiane sul territorio nazionale – presenti in Sicilia in tutte e nove le province – provvederanno a distribuire i prodotti alimentari alle oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto, unità di strada) che sostengono circa 1.750.000 persone.

Dal 1997 la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata da Banco Alimentare ETS, rappresenta un momento fondamentale di solidarietà e di aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.

Sarà possibile donare prodotti a lunga conservazione – come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia, riso – in quasi 12.000 supermercati in tutta Italia.

