Disposto il finanziamento dell’importo di 37.718.800 euro per consentire di completare dell’intervento di ristrutturazione e automazione della rete idrica del centro urbano del Comune di Agrigento, attualmente in fase di esecuzione. La svolta è arrivata a seguito della sottoscrizione del disciplinare tecnico tra il presidente dell’Ati di Agrigento e il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

Il presidente dell’Ati di Agrigento, Giovanni Cirillo, esprime “compiacimento per la fondamentale importanza che la realizzazione dell’Intervento riveste per il Comune di Agrigento e per tutto l’Ambito territoriale ottimale di Agrigento – si legge in una nota -, poiché contribuirà a ottimizzare la gestione della rete idrica cittadina e a ridurre in maniera considerevole le perdite con un recupero di risorse idriche a vantaggio di tutti i Comuni dell’Ambito territoriale stesso.

