Palermo, 14 novembre 2024 – Poste Italiane conferma il suo impegno sociale e sostiene anche quest’anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, una delle iniziative di solidarietà più importanti d’Italia, organizzata da Banco Alimentare Onlus. Arrivata alla sua 28esima edizione, questa iniziativa si è affermata come un momento cruciale per sensibilizzare la popolazione sul tema della povertà e per offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà.

Sabato 16 novembre, in oltre 11.600 supermercati in tutta Italia, tra cui numerosi punti vendita della provincia di Agrigento, saranno presenti oltre 150.000 volontari del Banco Alimentare, riconoscibili dalle pettorine arancioni, che inviteranno i clienti a fare acquisti di prodotti a lunga conservazione da donare. I prodotti raccolti saranno destinati a oltre 7.600 organizzazioni partner, tra cui mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori e centri di ascolto.

Poste Italiane, come parte della sua iniziativa di responsabilità sociale, contribuirà attivamente alla Giornata della Colletta Alimentare nella provincia di Agrigento, mettendo a disposizione uno dei suoi veicoli aziendali multispazioper il trasporto e la consegna degli alimenti raccolti. Questo supporto logistico permetterà di facilitare la distribuzione delle donazioni alle organizzazioni che ne fanno richiesta, contribuendo così a garantire che le risorse arrivino a chi ne ha più bisogno.

Con questa azione, Poste Italiane ribadisce il suo impegno nei confronti delle comunità locali e della solidarietà sociale, seguendo i valori di inclusione e vicinanza ai territori, che da sempre orientano la sua attività. Un altro passo importante verso un futuro più giusto e unito.

