Poste: a Roma incontro con i “sindaci d’Italia”. VIDEO

Ad un anno dalla prima edizione Poste Italiane ha organizzato l’evento «Sindaci d’Italia» al Centro Congressi “La Nuvola”, a Roma. All’iniziativa sono invitati tutti i Sindaci dei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Presenti alcuni amministratori comunali di diversi paesi dell’agrigentino. Tanti i sindaci provenienti dal Sud Italia, rappresentata la Sicilia. E’ stata l’occasione per fare il punto sugli obiettivi raggiunti ed illustrare le prossime iniziative dell’azienda in favore delle Pubbliche Amministrazioni.

“L’ufficio postale nei Comuni rappresenta la presenza dello Stato. Ringrazio Poste Italiane perché avete preso un impegno e lo avete mantenuto.” Ha detto il presidente dell’Anci, Antonio De Caro, sindaco di Bari, chiamato a relazionare all’incontro di Poste Italiane.

All’incontro ha preso parte il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’evento di Poste italiane per i piccoli Comuni, si è tenuta presso il Centro Congressi La Nuvola, Eur Roma.

“I piccoli comuni sono centro propulsivo di attività economiche e produttive: il 92% delle produzioni enogastronomiche tipiche nazionali viene dai comuni con meno di 5 mila abitanti”. Ed ancora: “Lo stato non deve più far cassa ai danni dei comuni”.

A prendere la parola anche Roberto Gualtieri Ministro dell’Economia e delle Finanze:”Poste ha mantenuto un impegno importante e di valore strategico: non chiudere nessun ufficio postale nei piccoli comuni”.

Significative le parole Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo “La presenza di PosteItaliane e del suo personale sul territorio rappresentano un elemento di fiducia nel futuro e un sostegno all’economia locale.” (Il Video in diretta)

Poste Italiane ha assunto un impegno nel novembre 2018 di non chiudere uffici nelle aree meno densamente abitate ed in particolare nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. In alcune grandi città ad alta densità abitativa e capillare presenza di Uffici Postali è stato avviato un progetto di rimodulazione della presenza in aree urbane, con il solo scopo di implementare il servizio e migliorare l’articolazione territoriale per cittadini, imprese e pubblica amministrazione. I criteri adottati sono particolarmente stringenti e riguardano esclusivamente città con numero di abitanti superiore a 100 mila, uffici postali con esiguo numero di operazioni effettuate al giorno, presenza di altro ufficio limitrofo entro poche centinaia di metri e soprattutto adeguamento ai processi di trasformazione urbana che negli ultimi decenni hanno coinvolto il territorio. L’azienda ribadisce che nessun ufficio postale verrà chiuso senza una completa e preventiva condivisione con le competenti autorità Comunali.