Le due squadre lavorano per riportare entrambe le tifoserie allo stadio

Agrigento, 4 settembre 2023 – La Prima giornata di Serie D riserva un’emozione speciale per gli appassionati del calcio locale: il derby tra l’Akragas e il Licata, in programma per domenica 10 settembre allo stadio Esseneto di Agrigento, potrebbe vedere finalmente entrambe le tifoserie presenti in tribuna. Un’occasione unica dopo 17 anni di chiusura.

L’osservatorio sportivo nazionale sarà il principale arbitro in questa decisione, come affermato dal questore di Agrigento: “Sarà l’osservatorio sportivo nazionale a decidere – dice il questore Emanuele Ricifari, da noi contattato – tuttavia siamo in contatto con entrambe le società per far sì che si possano tornare ad aprire le porte del settore ospiti, che pare non succeda da 17 anni. Tuttavia sarà una apertura con un numero limitato.”

Le due squadre, Akragas e Licata, hanno espresso la volontà di instaurare una sorta di “tregua campanilistica” tra le tifoserie, con l’obiettivo di eliminare la chiusura del settore ospiti e il divieto di trasferta. Questo approccio proattivo ha portato a una riunione nella Questura di Agrigento, con la partecipazione dei vice presidenti dei club, Roberta Lala dell’Akragas e Alfonso Di Benedetto del Licata.

L’incontro ha gettato le basi per una collaborazione con le tifoserie, mirando a evitare e prevenire comportamenti violenti in caso di apertura del settore ospiti. L’attenzione delle autorità competenti è ora focalizzata sulle proposte avanzate da Akragas e Licata, e nei prossimi giorni verranno fornite le risposte ufficiali.

Questo derby agrigentino, oltre a essere un importante evento calcistico, potrebbe segnare un passo avanti nella gestione della sicurezza e dell’ospitalità per i tifosi, aprendo la strada a future partite con entrambe le tifoserie presenti in uno spirito di competizione sana e rispetto reciproco.