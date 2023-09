Si è intrufolato in una villetta di Pozzo Monaco, a Lampedusa, dove è al momento in vacanza un poliziotto. Viene scoperto e prende a pugni al volto l’agente per guadagnare la fuga. Il poliziotto è finito al pronto soccorso del Poliambulatorio dove i medici gli hanno riscontrato contusioni giudicate guaribili con una prognosi di cinque giorni. I carabinieri della Stazione di Lampedusa, al termine di una breve indagini, sono riusciti ad identificare e rintracciare l’autore del brutto gesto. Si tratta di un ventottenne, di nazionalità tunisina, sbarcato sull’isola lo scorso 13 agosto ed ospite dell’hotspot di contrada “Imbriacola” da dove doveva essere trasferito nelle prossime ore. L’immigrato è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per violazione di domicilio e lesioni personali.