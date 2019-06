Possibile lutto cittadino durante i funerali di Tiziana Nicastro

GELA. L’amministrazione comunale sta verificando se ci siano le condizioni per dichiarare il lutto cittadino, da fissare per il giorno dei funerali della quarantaduenne Tiziana Nicastro, travolta dall’esplosione del mezzo usato per la vendita di polli.

Il sindaco Lucio Greco, in prima persona, ha avviato i contatti. Bisognerà, però, attendere che la salma venga restituita alla famiglia. I pm della procura hanno avviato un’indagine su quanto accaduto tra le bancarelle del mercato e la morte della donna è un ulteriore tassello investigativo che gli inquirenti valuteranno con molta attenzione.