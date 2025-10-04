Porto Empedocle, tragedia al ponte di ferro: trovato morto un uomo di 40 anni

PORTO EMPEDOCLE – Il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni è stato rinvenuto pochi minuti fa nel quartiere Cannelle, sotto il cosiddetto ponte di ferro.

Le circostanze del decesso non sono ancora chiare e nessuna pista è esclusa: gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi, dall’incidente al suicidio, fino all’eventuale omicidio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento e della Stazione di Porto Empedocle, che hanno delimitato l’area per consentire i rilievi. Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della vittima.

