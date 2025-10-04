Addio alla prof.ssa Antonella Tedesco in Bisulca, punto di riferimento per la scuola agrigentina

Oggi, a seguito di una breve malattia, si è spenta prematuramente la prof.ssa Antonella Tedesco in Bisulca, all’età di 63 anni. Donna di cultura, umanità e profonda fede, ha lasciato un segno indelebile nella vita scolastica di Agrigento.

Docente di Educazione Musicale, nota e stimata in città, ha dedicato la propria vita all’educazione e alla cura dei giovani. Ha iniziato il suo percorso educativo all’Istituto Garibaldi nei primi anni ’80, proseguendo fino ai giorni nostri presso l’I.C. Agrigento Centro, trasmettendo competenze, valori e passione per la conoscenza. Nei lunghi anni di insegnamento, ha saputo lasciare agli studenti un esempio di empatia, ascolto e dedizione, diventando per molti un punto di riferimento non solo professionale, ma umano.

Le esequie si terranno martedì 7 ottobre, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale del Villaggio Peruzzo, dove la comunità si unirà alla famiglia per l’ultimo saluto a una donna che ha rappresentato un modello di vita e di impegno civile e culturale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp