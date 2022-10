Il video scandalo di Porto Empedocle: una strada trasformata in discarica

Non è la prima volta e, nonostante le segnalazioni negli anni, via San Calogero a Porto Empedocle si trasforma in una vera e propria discarica a cielo aperto. Una strada che si trova a pochi metri dalla statale 115. Ci sono rifiuti di ogni genere, sfabbricidi, eternit, mobili, cartoni, materassi, plastiche e polistirolo. A denunciare lo stato di degrado è un cittadino sui social e con tanto di video lancia l’ennesimo allarme- appello: “È una via che, se sistemata, potrebbe defluire il traffico sulla 115.” Guarda il video >>>