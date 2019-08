Porto Empedocle, scontro fra tre auto sulla Ss 115: tre feriti

Tre feriti nello scontro, che ha coinvolto tre autovetture, lungo la strada statale 115, di fronte al bar Plano, in territorio di Porto Empedocle. L’incidente stradale, si è verificato nel pomeriggio, nello stesso tracciato già teatro di altri sinistri, anche con gravi conseguenze. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia di Stato del Commissariato “Frontiera”, e dei Vigili urbani di Porto Empedocle, si sono scontrate due Fiat Punto, e un’Audi .

L’urto tra i mezzi è stato violentissimo, tant’è che l’impatto tra una delle Punto e l’Audi, è stato frontale. Immediatamente è partita la segnalazione al numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenute le ambulanze. Tre le persone rimaste ferite, e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Avrebbero riportato vari traumi sparsi sul corpo, ma nessuno dei tre feriti versa pericolo di vita. Sul posto hanno lavorato gli uomini in divisa, occupandosi dei rilievi, ed ora sono alle prese con la ricostruzione della dinamica dei fatti. La causa sarebbe un’inversione di marcia. Non sono mancati i disagi alla viabilità, con lunghe file di veicoli.

Foto Sandro Catanese