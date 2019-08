Donna cade e resta ferita alla Scala dei Turchi, soccorsa dai vigili del fuoco

Si reca in vista alla Scala dei Turchi, nelle ore serali, scivola a ridosso della marna bianca, e si rompe un piede. Protagonista una turista trentacinquenne di Pescara, in questo periodo dell’anno in vacanza nell’Agrigentino, finita in ospedale.

Per recuperare la ferita, impossibilitata a camminare, ed essendo la zona impervia, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della Stazione di Realmonte, e il personale della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ed i soccorritori del 118.

Non è stato semplice soccorrere la donna. Dopo oltre tre ore, il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato la frattura della caviglia.