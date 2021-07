Porto Empedocle. Lattuca: ”Voterò favorevolmente all’approvazione del bilancio riequilibrato”

Il consigliere comunale Calogero Lattuca, nonché candidato alle prossime amministrative 2021, nella città di Porto Empedocle, si impegna a votare favorevolmente tutti gli strumenti finanziari fino all’approvazione del bilancio riequilibrato nonché tutti gli atti consequenziali, utili all’uscita dallo stato di dissesto. “La mia decisione, mossa dall’amore per ma mia città, – dichiara Calogero Lattuca- rappresenta un passaggio obbligatorio per il bene di Porto Empedocle e degli empedoclini, favorendo una opportunità di ripresa per la città, che esce da un periodo di profonda congiuntura causata dalla mancata programmazione finanziaria e, visto lo stato di dissesto in cui versa il Comune, aggravato dalla situazione pandemica che ha ulteriormente messo in crisi l’economia locale. Valutati i pareri positivi dai vari organi che accompagnano lo strumento finanziario odierno e rilevato il pieno rispetto degli equilibri di bilancio- continua il consigliere Lattuca- ritengo opportuno che Porto Empedocle, debba necessariamente dotarsi di tutti gli strumenti finanziari pregressi e del bilancio finale riequilibrato, elementi propedeutici all’uscita dallo stato di dissesto. Inoltre, le sorti dei cosiddetti precari,che io reputo pilastri fondamentali per l’operatività del Comune di Porto Empedocle , sono strettamente collegate allo strumento finanziario. Premesso ciò- conclude Lattuca- la mia scelta è mossa dal profondo senso di responsabilità che ho verso la Città di Porto Empedocle, le fasce più deboli ed in particolare, nei confronti di tutti i cittadini e gli imprenditori locali, favorendo una prospettiva concreta di ripresa dell’economia locale”