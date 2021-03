Porto Empedocle ha una vicesindaca, è Rossella Libra

E’ Rossella Libra, nata ad Agrigento il 09.06.1989, laureata in giurisprudenza e candidata alle ultime elezioni comunali con il Movimento 5, la nuova vicesindaci di Ida Carmina. Libra prende il posto del dimissionario Urso. La giovane nelle ultime consultazioni aveva avuto una buona affermazione con ben 180 voti ed è risultata la seconda dei non eletti.

Rossella Libra dovrebbe giurare in giornata.