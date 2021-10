Porto Empedocle, Caci è la più votata al Consiglio Comunale

Le operazioni di scrutinio sono anda- te avanti molto lentamente a Porto Empedocle. Soltanto ieri mattina si è avuta l’ufficialità che ha confermato l’andamento dello spoglio elettorale. Nessuno dei 5 candidati a sindaco è riuscito a raggiungere il quorum per l’elezione a primo turno. Dunque sarà ballottaggio tra Calogero Martello, il più votato con 2.491 preferenze pari al 26,04% ed il secondo classificato, Salvatore «Salvo» Iacono che si è fermato a 2.439 con una percentuale del 25,49. Fuori dai giochi per la carica di sinda- co, il consigliere uscente Rino Lattuca che ha avuto 282 voti in meno di Iaco- no (totale 2.157 preferenze pari al 22,55%); il sindaco uscente Ida Carmi- na (Movimento Cinque Stelle) che dopo 5 anni di mandato ha raccolto il 15,60% del consenso (per un totale di 1.493 preferenze personali), classifi- cata al quarto posto. E per chiudere Gianni Hamel che a capo della lista ci- vica «Primavera empedoclina» ha contato, alla fine, 985 voti pari al 10,29%.