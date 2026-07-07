PORTO EMPEDOCLE. Il terminal della stazione marittima di Porto Empedocle si trasforma in una porta d’ingresso alla Sicilia letteraria. Da giovedì 9 luglio, alle 17, sarà infatti inaugurato un nuovo corner multimediale della Strada degli Scrittori, uno spazio permanente pensato per accompagnare i passeggeri alla scoperta della Vigàta di Andrea Camilleri e degli altri luoghi simbolo della narrativa agrigentina.

Un percorso tra letteratura e territorio

L’installazione consentirà ai viaggiatori di vivere, attraverso un video-racconto della durata di circa dieci minuti, un itinerario che parte dalla Vigàta immaginata da Andrea Camilleri e si estende agli altri scenari della Strada degli Scrittori, dalla Regalpetra di Leonardo Sciascia alla Donnafugata di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L’obiettivo è trasformare il tempo dell’attesa prima dell’imbarco in un’occasione di conoscenza del patrimonio culturale e identitario del territorio.

La presentazione

A presentare il nuovo spazio saranno la presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, e il direttore della Strada degli Scrittori, Felice Cavallaro. Alla cerimonia prenderanno parte anche le autorità del territorio.

«Il porto luogo di cultura»

«Con questo corner multimediale – afferma Annalisa Tardino – il terminal di Porto Empedocle accoglie i viaggiatori offrendo loro un primo incontro con il patrimonio culturale della nostra terra, trasformando il tempo dell’attesa in un’occasione di scoperta e di conoscenza. La collaborazione con la Strada degli Scrittori dimostra come infrastrutture e cultura possano dialogare efficacemente, valorizzando il territorio e rafforzandone l’attrattività turistica. Il porto non è soltanto un’infrastruttura destinata ai collegamenti, ma anche un luogo capace di custodire la memoria e accompagnare chi arriva alla scoperta di una Sicilia che, attraverso le pagine di Camilleri, Sciascia e Tomasi di Lampedusa, continua a parlare al mondo».

Un’installazione permanente

Per Felice Cavallaro, il nuovo allestimento rappresenta una tappa naturale del percorso già avviato negli altri centri della Strada degli Scrittori. «Come è già avvenuto nelle altre “piazze”, da Racalmuto a Palma di Montechiaro, anche questa installazione è pensata per i viaggiatori, che in appena dieci minuti potranno immergersi nella vera Vigàta raccontata da Camilleri e nelle altre suggestioni letterarie del territorio».

Il corner resterà in modo permanente all’interno del terminal marittimo di Porto Empedocle, diventando un punto di accesso all’itinerario culturale che, attraverso le opere e le biografie dei grandi autori siciliani, racconta la storia, l’identità, le tradizioni e la ricchezza culturale del territorio agrigentino.

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